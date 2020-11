Spendenaktion in Leonberg und Weil der Stadt Am Wunschbaum werden Wünsche wahr

Damit die Anonymität gewahrt bleibt, findet die Bescherung nur für die beschenkten Familien unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Kinder erfahren auch nicht, von dem das Geschenk kommt.

Wunschbaum im Leo-Center

Auch im Leo-Center in Leonberg wird ein Wunschbaum aufgestellt. Die Zettel können aber nur zu bestimmten Terminen abgeholt werden: Am Samstag, 28. November, sowie am Freitag und Samstag, 4. und 5. Dezember, steht der Wunschbaum des Kinderschutzbundes Leonberg im ersten Obergeschoss des Centers, beim Eingang TK Maxx. In der Zeit von 11 bis 19 Uhr können die Besucher die Wunschzettel der Kinder „pflücken“.

In Kooperation mit der Sozialstation, dem Arbeitskreis Asyl, Familie am Start, Kindergärten oder dem Waldhaus werden die Kinder und Jugendlichen, die bei der Aktion mitmachen dürfen, vom Team des Kinderschutzbundes ausgewählt. Wie in Weil der Stadt geht es um Weihnachtswünsche von einem Wert bis 30 Euro.

Die Geschenke werden in der Regel von den Spendern selbst besorgt, verpackt und im Verlauf der Aktion am Stand des Kinderschutzbundes abgegeben. Corona-bedingt sind allerdings in diesem Jahr die Präsenzzeiten der Mitarbeiter am Stand wesentlich kürzer. Um den Spendern unnötige Einkaufswege abzunehmen, bietet der Kinderschutzbund daher an, gegen die entsprechende Spende das ausstehende Geschenk selbst zu besorgen.