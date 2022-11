Spendenaktion für Kinder Mit dem Weiler Wunschbaum ein Lächeln zaubern

Weihnachten ohne Geschenke? Das ist für viele Menschen unvorstellbar. „Doch für einkommensschwache Familien ist dies oftmals traurige Realität, denn für Geschenke fehlt häufig das Geld“, sagt Tanja Kübler. Sie ist die Leiterin des Amts für Jugend und Soziales in Weil der Stadt. „Um die Kinder auch in diesen schweren Zeiten nicht zu vergessen, stellt das Bürgermentorat in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und der Volksbank Böblingen, Filiale Weil der Stadt, wieder einen Wunschbaum auf.“