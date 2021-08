Spenden für Flutopfer 8000 Euro beim Leonpalooza gesammelt

Einfach zuhören und da sein

Gemeinsam mit seinen Kollegen sicherte er Heizöltanks, räumte Keller aus, spülte die verdreckte Kanalisation und befreite die Straßen von knöchelhohem Schlamm. Die acht Helfer der Leonberger Feuerwehr schlossen sich zuvor mit einem Verband aus 100 Feuerwehrmännern und -frauen aus der gesamten nördlichen Region Baden-Württembergs in Bruchsal zusammen. Von dort brachen sie – aufgeteilt auf 35 Fahrzeuge – ins Krisengebiet auf. Ihr viertägiges Nachtlager befand sich in einer Grundschule in Bad Breisig im Landkreis Ahrweiler. Ihr Einsatzort: die Kleinstadt Sinzig mit rund 18 000 Einwohnern.

Die Aufräumarbeiten und Reparaturen laufen überall in den Hochwasserregionen weiter. Das ganze Ausmaß der Katastrophe wird erst allmählich sichtbar. Jeder Euro wird deshalb benötigt.