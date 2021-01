Wie seither wird diese Spende zusammen mit den anderen Opfern (Konfirmation, Freudenfeuer) direkt an „CSD Giovani e Territorio“ in Perosa Argentina überwiesen. Das „Spazio adolescenti“ in Perosa Argentina wird von „CSD Giovani e Territorio“ getragen, was „Jugendliche und Raum“. Es gehört zur „Diaconia Valdese“ (Waldenserkirche) und hat seinen Sitz in der Villa Olanda, einem großen Haus mit Parkanlage in Luserna San Giovanni. Das ist ein Nachbarort von Torre Pellice. Bisher wurde des Erlös aus dem Waffelverkauf zusammen mit den Opfern (Freudenfeuer und Konfirmation) und Spenden direkt an „CSD Giovani e Territorio“ mit dem Verwendungszweck „Spazio adolescenti“ in Perosa Argentina überwiesen. Es kommt im vollem Umfang auch diesem Projekt zu Gute.