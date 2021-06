Leonberg - Die Orgel in der evangelischen Stadtkirche in Leonberg ist, gelinde gesagt, nicht in bester Verfassung. Die Kirchengemeinde will ihr marodes Instrument aus dem Jahr 1965 durch ein neues ersetzen, denn beim Bau wurde gespart. Bereits 2016 haben der Kirchenmusikdirektor Attila Kalman und der Dekan Wolfgang Vögele das Projekt einer neuen Orgel angestoßen.