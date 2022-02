Special Olympics 2023 Kommen Weltmeister in den Enzkreis?

Enzkreis - Es sei, so betonen es die Veranstalter, das „größte kommunale Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesgeschichte“: Im Rahmen der Special Olympics World Games, die im Juni 2023 in Berlin stattfinden sollen, wurden 216 Kommunen und Landkreise in ganz Deutschland zu sogenannten „Host Towns“ ernannt. Vier Tage lang, kurz vor der großen Veranstaltung in Berlin, sollen diese jeweils eine internationale Delegation von Athleten und Athletinnen empfangen. Vor Ort sollen die Sportler regionale Besonderheiten kennenlernen – und Inklusion in die Winkel des Landes tragen. Mit dabei: der Enzkreis.