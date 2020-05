SPD Leonberg Besucherzahlen im Leobad sind kontrollierbar

Österreich als Vorbild

Das Problem der Obergrenze von 1000 Besuchern sieht Ottmar Pfitzenmaier nicht: „Beim offiziellen Stufenplan für Baden-Württemberg laufen die Freibäder unter der Rubrik Sport-und Fitnesseinrichtungen, nicht unter Großveranstaltungen“, sagt der SPD-Fraktionschef. „Damit dürfte die Begrenzung auf weniger als 1000 Besucher nicht relevant werden, ähnlich wie in der Wilhelma.“

Auch Österreich wolle Ende Mai das Öffnen von Freibädern erlauben. „Kriterien, die dort gelten werden, sind in ähnlicher Form auch in Deutschland zu erwarten.“ Pfitzenmaier betont, dass natürlich die Vorgaben des Landes ausschlaggebend seien, mit denen vor Juni nicht zu rechnen sei. „Aber wenn nicht bereits im Vorfeld dazu über eine mögliche Umsetzung und den daraus resultierenden Handlungsbedarf nachgedacht wird, dann wird das Zeitfenster für eine wirtschaftlich einigermaßen sinnvolle Öffnung zu kurz.“ Diese müsste nach Einschätzung des ehemaligen Sparkassendirektors acht bis zehn Wochen andauern.

Silberstreif am Horizont

„Für die SPD-Fraktion ist es wichtig, Perspektiven aufzuzeigen, gerade für Kinder und deren Eltern ist dies in Zeiten solcher Krisen eine wichtige Orientierung“, erklärt Pfitzenmaier. „Und die Hoffnung, in den Sommerferien bei 30 Grad im Schatten im für 15 Millionen Euro sanierten Leobad ins kühle Nass zu tauchen, das wäre für viele mehr als ein Silberstreif am Horizont. Dies sollte zumindest nicht an mangelnder Vorbereitung scheitern.“