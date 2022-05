Sparprogramm in Weil der Stadt Stadt macht Schulsozialarbeit selbst

Die Entscheidung sei kein Misstrauensvotum, es ginge stattdessen um Organisationsstrukturen, so der CDU-Stadtrat Michael Hofbauer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Der Anlass: Der Weil der Städter Gemeinderat hat in dieser beschlossen, die Vereinbarung mit dem Verein für Jugendhilfe im Landkreis Böblingen zu kündigen. Dieser hatte bisher das Kinder- und Jugendbüro und die Schulsozialarbeit an der Heinrich-Steinhöwel-Schule, der Peter-Härtling-Schule, der Realschule und Würmtalschule übernommen. Ab September wird das nun nicht mehr so sein: Die acht Mitarbeitenden in Weil der Stadt werden von der Stadtverwaltung übernommen und am Amt für Jugend und Soziales angesiedelt.