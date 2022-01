Sparkassenareal in Leonberg Kastanie und Linde stehen unter Schutz

Günstiger Wohnraum entsteht

„Die Grundlage für das weitere Vorgehen ist die Baumschutzsatzung der Stadt Leonberg, wonach eine Freigabe für die Fällung für einen Teil der Bäume erteilt werden konnte“, sagt Daniel Häußler, der Projektverantwortliche der Kreissparkasse Böblingen. Demnach dürfen zwei Bäume aus ökologischen Gründen nicht gefällt werden. Es handelt sich um die riesige Kastanie im Südwesten, deren abgestorbenes Pendant am Hirschbrunnenplatz jüngst gefällt wurde, sowie eine Linde am östlichen Ende des Areals. „Die Bäume bleiben stehen und werden während der Bauarbeiten in Abstimmung mit einem Baumschutzgutachter besonders geschützt“, sagt Daniel Häußler.