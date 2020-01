Sparkassen-Projekt Leonberg Missgunst bringt nichts

Dass sich am Ende eine doch recht deutliche Mehrheit der Rechtsauffassung des Oberbürgermeisters angeschlossen hat, dürfte in allererster Linie dem Ziel geschuldet sein, das Sparkassen-Vorhaben doch noch zu ermöglichen. Denn jetzt wird es eine neue Abstimmung über die Pläne für vier Wohnhäuser und ein Direktionsgebäude geben, die tatsächlich in der Nähe der Unteren Burghalde liegen und der Straße nach jetzigem Planungsstand mehr Schatten bringen, so wie es die Freien Wähler auch befürchten.