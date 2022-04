Sparkasse in Leonberg KSK-Gremium segnet Filial-Aus ab

Rat wollte wenigstens zwei Tage

Das oberste Beschlussgremium der Gesamtstadt hatte im März mit großer Mehrheit per Resolution gefordert, dass die Zweigstelle wenigstens an zwei Tagen in der Woche geöffnet bleiben solle. Als Grund wurde unter anderem angeführt, dass viele ältere und gebrechliche Menschen nur schwer zu den Filialen im Nachbarstadtteil Höfingen oder in der Kernstadt kämen.