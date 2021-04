Leonberg - An diesem Dienstag wird wie geplant die Wahl zur Ersten Bürgermeisterin von Leonberg stattfinden. Auf einer Sondersitzung hat der Gemeinderat am Montagabend den Termin bestätigt, heißt es aus Teilnehmerkreisen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in der Stadthalle. Zuschauer sind zugelassen, sie müssen einen Schnelltest vorweisen.