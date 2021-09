Spätes Wahlergebnis Kleiner Fehler mit großer Wirkung

Mehr als 50 Prozent sind Briefwähler

Sehr gefordert waren dieses Mal die Auszähler überall – denn es gab so viele Briefwähler wie nie zuvor. Im Kreis Böblingen wählten mehr Menschen per Briefwahl als an den Urnen. „Die Wahlhelfer in Affstätt hatten mehr als 1000 Wahlbriefe auszuzählen. Dabei gab es einen kleinen Fehler“, berichtet Anne Reichel, die Pressesprecherin in Herrenberg. Wahlbriefe, bei denen der Umschlag mit der Unterschrift des Wahlberechtigten fehlt, müssen zurückgewiesen werden.