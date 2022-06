Sonnwendfeier In Mönsheim wird wieder die Sonne gewendet

Es ist wieder so weit: In dieser Woche erreichen die längsten Tage des Jahres ihren Höhe- und zugleich Wendepunkt. In Mönsheim wird die Sonnwende traditionell mit einem großen Feuer am Freibad gefeiert, in diesem Jahr am Freitag, 24. Juni. Ab 17 Uhr gibt es auf der ansonsten als Parkplatz genutzten Fläche Musik und Bewirtung sowie zu vorgerückter Stunde ein großes Feuer.