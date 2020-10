Sonnenkreuzung in Leonberg Ein Knotenpunkt für alle Verkehrsteilnehmer

Umbau nicht nur für Autofahrer

Warum diese Station? Die großen und kleinen Probleme rund um den Verkehrsknotenpunkt sind ihnen bekannt. Hauptpunkt ist aber das Vorhaben der Kreissparkasse Böblingen, ihre Leonberger Direktion, die direkt an der Kreuzung liegt, neu zu bauen. Im Zuge dessen sollen auch fünf Mehrfamilienhäuser mit etwa 70 Wohnungen entstehen. Die Stadt Leonberg will die Gelegenheit zudem nutzen, um die Stuttgarter Straße an der Kreuzung etwa fünf Meter in Richtung Kreissparkasse zu verlegen und somit eine bessere Abbiegesituation in die Feuerbacher Straße zu schaffen. Radl hofft, dass dadurch auch Verbesserungen für Radfahrer möglich sind.