Sondersitzung in Weissach Kein Sündenbock in Sachen Greensill

Dass man sich bei den Greensill-Anlagen auf ein Rating der Agentur Scope und nicht auf das der drei in den Anlagerichtlinien genannten Agenturen gestützt hatte, ist laut Nonnenmacher Auslegungssache, weil die Formulierung der Anlagerichtlinien andere Interpretationen zulassen. Inzwischen hat die Gemeinde die entsprechende Ziffer in den Richtlinien angepasst. Schadensersatzansprüche gegenüber Bürgermeister Töpfer will auch das Landratsamt mit Schreiben vom 8. April nicht geltend machen.

Schadensersatzansprüche gegenüber Finanzmakler

Laut den Anwälten kann man die Verwaltung also nicht in die Verantwortung nehmen, dafür aber den Finanzmakler ICFB, erklärt Anwalt Andreas Lang von der Frankfurter Kanzlei Nieding + Barth. Auch bei entsprechenden Ansprüchen gegenüber des Vorstands und des Aufsichtsrats der Greensill Bank sieht Lang gute Chancen. Dass man die von der Kanzlei Nieding + Barth vorgeschlagenen Ansprüche geltend machen will, beschließt der Gemeinderat einstimmig.

Bis man in Weissach einen finalen Haken an die Causa Greensill machen kann, wird es noch dauern: Fünf bis zehn Jahre wird das Insolvenzverfahren dauern, Andreas Lang rechnet gar mit bis zu 15 Jahren. Einen Abschluss, mit dem alle einig sind, findet das Verfahren rund um den Greensill-Verlust an diesem Abend nicht. Aus dem Publikum und aus den Fraktionen muss sich Töpfer harscher Kritik stellen.

Herbe Vorwürfe von UL und Grünen

So erhebt die Grünen-Chefin Petra Herter in ihrer Rede herbe Vorwürfe, moniert, dass die laut Richtlinie verpflichtenden, quartalsweise anzufertigenden Berichte über die Anlagen der Gemeinde alle nachträglich im April 2021 erstellt wurden – ein Vorwurf, den Daniel Töpfer vehement von sich weist.

Auch Vorwürfe von Susanne Herrmann (Unabhängige Liste) laut der es nie einen Ratsbeschluss zur Beauftragung der Kanzlei Nonnenmacher gegeben habe, weißt Töpfer zurück, spricht von „plumper Polemik“ und „haltlosen Unterstellungen“. An Grüne und UL gewandt fordert er zudem: „Haben Sie den Mumm und stellen Sie Strafanzeige. Das wäre wenigstens konsequent.“ Für ein eventuelles Fehlverhalten will er sich nicht entschuldigen. „Das werden sie nicht hören“, sagt er. „Es hat kein Fehler stattgefunden.“

Versöhnlichere Töne schlagen die beiden anderen Fraktionen an. Der Verlust der Greensill-Millionen müsse unter dem Aspekt „einem Betrüger mit kriminellen Absichten aufgesessen zu sein“ eingeordnet werden, kommentiert Ullrich Shih (Freie Wähler). Auch Bürgerlisten-Chef Andreas Pröllochs betont: „Die Verantwortung liegt letztendlich bei der Greensill Bank.“