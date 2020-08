Sommertour mit Marc Biadacz Daheim ist genauso wichtig wie Berlin

Besonders beeindruckt hat den vergleichsweise jungen Profi-Politiker ein Rundgang im Bosch-Entwicklungszentrum in Leonberg. Gemeinsam mit der hiesigen CDU-Fraktionschefin Elke Staubach hatte er sich vom Standort-Leiter Thomas Irawan die Arbeit am autonomen Fahren erklären lassen. Marc Biadacz ist nicht nur von der Technik begeistert: „In Leonberg bündelt Bosch ihre weltweite Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen.“ Dieser in der Tat bemerkenswerte Umstand unterstützt seine These, dass der Kreis Böblingen „die Wiege der Mobilität“ ist. Nach Corona, dafür will sich der Parlamentarier einsetzen, soll in den hiesigen Betrieben und Start-Ups an der „Mobilität der Zukunft“ gearbeitet werden.