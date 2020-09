„Ich wollte den Film schon lange sehen“

Neben den Filmen „Es“, „Der König der Löwen“ und „A star is born“ wurde unter anderem „Bohemian Rhapsody“ ausgestrahlt. Der Film erzählt die Geschichte der Band Queen und zeigt dabei das sowohl aufregende als auch schwierige Leben des 1991 an Aids verstorbenen Sängers Freddie Mercury. Kurz bevor der Film anfängt, sagt der 40-jährige Frank Holzner aus Gerlingen: „Ich bin ein großer Fan von Freddie Mercury! Er war ein Ausnahmemusiker und hat für die damalige Zeit sehr offen über seine Homosexualität und seine Aids-Krankheit gesprochen. Ich wollte den Film deshalb schon lange sehen.“ Daraufhin geht die Musik an und Frank Holzner rückt sich in seinem Liegestuhl gespannt zurecht.