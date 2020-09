Sommernachtskino in Leonberg „Film ab“ auf der Engelbergwiese

Nicht jeder Film darf Open-Air gezeigt werden

„Wir haben versucht, eine gute Mischung für Jung und Alt hinzubekommen“, sagt Lochmann. Das sei nicht so einfach gewesen. „Für ein Open-Air-Kino bekommt man leider nicht jeden Film.“ So hätte man gern einen Disney-Mitmachtag organisiert, habe dafür aber keine Freigabe bekommen. So läuft nun statt einem Trick- oder Animationsfilm aus dem Hause Walt Disney nur die Realverfilmung des „Königs der Löwen“.