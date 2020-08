Sommernachtskino im Ramtel Filme und ein Gottesdienst

Am Samstag, 29. August, um 20 Uhr läuft eine Komödie um einen kongolesischen Arzt. Seyolo Zantoko ist frisch diplomierter Arzt. Aufgewachsen in Zaire, dem heutigen Kongo, hat er gerade, 1975, sein Medizinstudium in Lille abgeschlossen. Als er einen Job in einem kleinen Dorf nördlich von Paris angeboten bekommt, beschließt er, mit seiner Familie nach Frankreich auszuwandern. Er landet in der französischen Provinz. Bei Dorfbewohnern, die zum ersten Mal einem afrikanischen Arzt begegnen und alles tun, um dem „Exoten“ das Leben schwer zu machen. Aber nach allerlei Hürden, wird das kleine Dorf schließlich eine echte Heimat für Seyolo und seine Familie.