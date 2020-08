Sommerfestival Leonpalooza Wahnsinn, aber wahr: Winnetou ist wieder da!

Böse Halunken

Aber im Grunde haben sie ja gar keine Zeit, sich um den mutmaßlichen Produzenten zu kümmern, steht doch eine gewaltige Reise vom Kaukasus in den mittleren Westen der vereinigten Staaten an.

In erstere Region hat es Old Shatterhand verschlagen, innerlich zermürbt durch den Tod des Blutsbruders Winnetou. Der dortige Landsmann Kessim hat zwar nicht diesen Status, aber er bewahrt den Deutschen immerhin vor den Pranken eines gewaltigen Bärens. Und übermittelt Old Shatterhand per Telegramm die frohe Botschaft, dass Winnetou die feigen Angriffe böser Halunken überlebt hat. Kurzum: Er ist wieder da!

Indianer auf dem Rind

Der Blutsbruder macht sich auf den langen wie beschwerlichen Weg zurück in die neue Welt: via Istanbul, Salzburg, Leonberg, Bremerhaven, über den großen Teich nach New York, wo er sich erst einmal mit trinkfesten wie rauflustigen Iren auseinaneinandersetzen muss. Zum Glück ist sein kaukasischer Freund Kessim erstaunlicherweise früher da und kann ihn buchstäblich raushauen. Die völlig schräge Reise von Bernd Kohlhepp und Uli Boettcher führt nach Santa Fé, wo es nach dem Wegräumen eines Felsblocks auf den Gleisen und anderer Probleme zur ersehnten Begegnung der Blutsbrüder kommt. Die sinnigerweise von deutschem Kulturgut umrahmt wird: „Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist ein Indianer auf seinem Rind“, bedient sich Kohlhepp alias Old Shatterhand bei Goethes Erlkönig.

Am Ende ist alles gut, und das Publikum hat eine ganz selten zu erlebende Form von alltagsbefreiender Unterhaltung und extrem hoher Kunst erlebt. Denn die beiden preisgekrönten Kabarettisten machen nicht einfach nur Spaß. Sie unterscheiden sich wohltuend von den gängigen Comedy-Formaten. Bernd Kohlhepp und Uli Boettcher haben Tiefgang und sind trotzdem völlig schräg.

Nicht nur deshalb ist Nils Strassburg, der Organisator des Leonpalooza-Festivals, nach der ersten Woche mehr als zufrieden: „Als es vor sechs Wochen los ging, haben viele gesagt: Der spinnt ein bisschen“. Jetzt ist Strassburg einfach nur glücklich: „Wir haben ein wahnsinnig dankbares Publikum!“ Weiter geht es am Mittwoch mit Fools Garden,