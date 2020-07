Sommerfestival Leonpalooza Kulturgenuss fast wie auf der eigenen Terrasse

Heimspiel für Leonbergerin

Tatsächlich startet die große offizielle Eröffnungsshow am folgenden Samstag, und das mit einem bemerkenswerten Programm: Uli Boettcher und Bernd Kohlhepp, beides Multi-Talente auf den Bühnen Deutschlands und Vollblut-Kabarettisten, präsentieren drei junge Künstler. Ein richtiges Heimspiel hat Miriam Hildenbrand. Die gebürtige Leonbergerin präsentiert mit ihrer Band Miricalls emotionale Songs, mal groovig, mal episch.

Johann Theisen ist seit einigen Jahren als Comedian, Musiker und Zauberer auf vielen Bühnen Deutschlands unterwegs und spielt Impro-Theater. Theisen erzählt, singt, rappt, zaubert und improvisiert und gibt dabei Einblicke in das Leben eines echten Hallodris.

Muss für Fans schwarzer Musik

Ausgefallen und zum Brüllen komisch wird es, wenn der schwäbische Saarländer Luca Brosius – im Schwabenländle geboren, im Saarland aufgewachsen - auf die Bühne kommt. Mit einer ordentlichen Portion Stimmenimitation, Slapstick und Gesichtsakrobatik präsentiert sich Luca Brosius als vielversprechender Newcomer und Gewinner zahlreicher Comedynachwuchspreise. Jogi Löw, Horst Schlämmer oder „Romeo und Julia“ auf Sächsisch sind da erst der Anfang.

Und damit nicht genug. Am Sonntag, 2. August, kommt gleich der nächste Kracher, ein Muss für Fans schwarzer Musik: Die „Hot Damn Horns & The Soul Machine“ sind eine siebenköpfiges Funk-Formation, die instrumentalen Funk und Soul, Afrobeat und Hip-Hop, mit der Virtuosität erstklassiger Jazzmusiker kombiniert. Kein Wunder also, dass sie schon mit Größen wie Tony Hadley (Spandau Ballet) oder Holly Johnson (Frankie Goes to Hollywood) auf der Bühne standen.

Leckeres Essen und coole Drinks

Ein Auftaktwochenende also, dass es in sich hat. Und so geht es bis zum 23. August weiter. Fast an allen Tagen gibt es Programm, darunter Hochkaräter wie „Glasperlenspiel“ am 9. August, „Fools Garden“ am 12. August, Dodokay am 14. August, Julia Neigel am 15. August und Lars Reichow am 21. August.

Das Publikum fühlt sich, als wären die Künstler auf der eigenen Terrasse: Denn neben der entspannten Liegestuhl-Atmosphäre gibt es leckere Häppchen aus dem Stadthallen-Restaurant Corfu-Palace und coole Drinks aus der Bar des Amber-Hotels. Details zu den aktuellen Shows lesen Sie immer bei uns.