Von der Fußball-Akademie bis zum Schmiedekurs

In der Woche vom 23. bis 27. August gibt es noch freie Plätze im Kurs „Athletenmentalität“ sowie in der Fußball-Akademie und im Schach für Anfänger. Vom 30. August bis 3. September sind noch Plätze in der Fußball-Akademie, im Schach für Fortgeschrittene und in der Kunst- und Kreativwerkstatt frei.