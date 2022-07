Solitude Revival Goldenen Jahre des Rennsports sind zurück

Heute lebt die Legende Solitude-Rennen weiter – im Solitude Revival, welches das Flair der goldenen Zeit der Motorrad- und Autorennen rund um das Veranstaltungszentrum am Glemseck wieder aufleben lässt. Am 16. und 17. Juli werden eine Fülle historischer Renn- und Rennsportwagen, sowie Renn-Motorräder mit und ohne Seitenwagen dabei sein. Gefeiert wird auch das 100-jährige Jubiläum des ersten Automobilrennens auf der Solitude im Jahr 1922.

Das Solitude Revival 2022

Veranstaltung

Für die Fahrer beginnt das Solitude Revival am Freitag, 15. Juli, mit der Fahrzeugabnahme. Die Rennen, die nach verschiedenen Fahrzeugklassen eingeteilt sind, finden an beiden Tagen von 9 bis 18.30 Uhr statt. Zu sehen sind Vorkriegsfahrzeuge, verschiedene Motorradklassen, Porsche Classics oder auch Prototypen und Formel-1-Fahrzeuge. Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem Gottesdienst am Seehaus.

Zuschauer

Tickets für das Veranstaltungsgelände am Glemseck mit Tribüne und Boxengasse gibt es im Internet auf www.solitude-revival.org. Sie kosten zwischen 28 und 39 Euro. Kinder bis 15 Jahre zahlen nichts.

Anfahrt

Parkplätze stehen von Leonberg kommend an der Mahdentalstraße auf Höhe des Rappenhofs sowie in Gerlingen im Bosch-Parkhaus (kostenpflichtig) zur Verfügung. Vom Parkhaus aus fährt ein Shuttlebus zum Eingang am Krummbachtal. Von Leonberg aus fährt ein Shuttlebus ab dem Bahnhof mit Haltestellen in der Römerstraße am Albert-Schweitzer-Gymnasium und in der Glemseckstraße (Tankstelle).