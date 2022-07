Am Samstag geht es los auf der historischen Rennstrecke – über 400 Fahrzeuge sorgen beim Solitude Revival für eine nostalgische Hommage an den Motorsport und fahren dabei auch die nahezu originale Rennstrecke des legendären Rennens ab. Für Autofahrer bringt die Großveranstaltung aber auch einige Straßensperrungen, damit sich Oldtimer und Alltagsfahrer nicht in die Quere kommen.