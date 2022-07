Solitude Revival bei Leonberg Highspeed-Comeback am Glemseck

So viel ist sicher: Als Beifahrer den Fuß ins Blech zu drücken, hilft beim Bremsen kein bisschen. Doch wenn der ehemalige Rennfahrer Timo Bernhard auf der Büsnau-Geraden den 2.7er kurz vor der S-Kurve am Hotel Schatten von 160 Stundenkilometer auf 50 herunterbremst, würde man auf dem Beifahrersitz am liebsten selbst mit beiden Beinen in die Eisen steigen.