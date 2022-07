Haupttribüne an der Zielgeraden oder Stehplatz am Glemseck? Rennwagen oder Motorräder? Häppchen im Fahrerlager oder Biergartenatmosphäre? Für viele Fans des Solitude Revival scheint klar: Wer die beste Stimmung beim Motorsport-Nostalgie-Event miterleben will, ist entlang der Strecke vor dem Gasthaus am Glemseck genau richtig. Und das hat mehrere Gründe.