Rutesheim - Hochwertige Lebensmittel, die die Kunden regelmäßig als Gemüsekiste erhalten. Und ein verlässliches Einkommen, mit dem der Bauer nachhaltig wirtschaften kann – so in etwa lässt sich das Prinzip einer solidarischen Landwirtschaft zusammenfassen. Eine solche „Solawi“ will sich in Perouse gründen. Dazu findet am Sonntag, 25. Oktober, um 15.30 Uhr ein Infonachmittag statt, bei dem Vertreter von bestehenden Solawis aus Diefenbach, Pforzheim und Stuttgart von ihren Erfahrungen berichten.