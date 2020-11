Solidarische Landwirtschaft Es fehlt nur noch ein Acker im Heckengäu

So viel haben die Mitglieder seiner solidarischen Landwirtschaft in der Nähe von Vechta (Niedersachsen) in ihrer Gemüsekiste Ende Oktober erhalten. So eine gibt es jede Woche, dafür zahlen die Mitglieder 86 Euro im Monat – und helfen sehr viel auf dem Acker mit. „Wenn ich zum Beispiel Buschbohnen ernten muss, dann schreibe ich eine Nachricht und wir ernten zusammen. Alleine würde ich das gar nicht schnell genug schaffen“, sagt der gebürtige Brettener, der als Gärtner bei seiner Solawi angestellt war.