Solawi in Perouse Immer freitags wird die Kiste gepackt

Neue Mitglieder sind willkommen

Das Ziel der Solawi Perouse ist es , irgendwann 300 Haushalte zu versorgen. Neue Mitglieder seien in der Genossenschaft daher willkommen. „Derzeit haben wir 140 Mitglieder, manche wollen die Ernte nicht teilen, finden das Projekt aber so gut, dass sie uns mit dem Jahresbeitrag von 24 Euro unterstützen“, sagt Anna Eisenhardt. Zwar sei die Solawi von Energiequellen wie Gas oder Erdöl nicht abhängig. „Doch die Inflation und die steigenden Lohnkosten betreffen uns auch, daher müssen wir den monatlichen Beitrag demnächst auch erhöhen.“ Doch selbst dann würden sie mit den Bioprodukten in den Supermärkten preislich mithalten können. Eine kleinbäuerliche Solawi sei durch regionalen, ökologisch nachhaltigen Anbau weniger als die industrielle Landwirtschaft von internationalen Märkten, Lieferketten und damit verbundenen Problemen betroffen. „Solawis sind unabhängiger von den am Markt gestiegenen Preisen, da sie lokaler wirtschaften, die Wertschöpfung in der Region erfolgt und in der aktuellen Situation auch unabhängiger von gas-intensiven Zusätzen sind.“, so Eisenhardt. So zeige die Solawi also einen hohen Grad an Resilienz und trage zur Stabilität in der Landwirtschaft sowie zu einer Ernährungssouveränität in der Region bei. „Und unsere Produkte sind weitaus frischer und daher auch haltbarer. Einen Salat kann man schon mal zwei Wochen im Kühlschrank lagern.“