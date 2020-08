So geht es weiter beim Lückenschluss Wann kommt das nächste Baugebiet?

Immerhin: Die Vorbereitungen für den Ausbau der A 81, der fertig sein muss, bevor mit den Arbeiten am Lückenschluss begonnen werden kann, haben sich aufgrund der Corona-Pandemie wohl nicht verzögert. Die für das Projekt A 81 zuständige Deges GmbH (Deutsche Einheit Fernstraßenplanung und -bau) jedenfalls hält an den vorgegebenen Zeitsträngen fest, was für den Baubeginn des Lückenschlusses Gutes verheißt. „Die Corona-Pandemie hat bislang nicht zu Verzögerungen in der Projektvorbereitung geführt“, sagt Pia Verheyen, Sprecherin von Deges. Nach den Sommerferien beginnen die ersten vorbereitenden Baumaßnahmen, „konkret wird beispielsweise die Baustraße für den Neubau der Bahnbrücke über die Autobahn erstellt“. Mit dem Bau der Brücke soll Anfang 2021 begonnen werden.