Die personelle Planung des Verbandsliga-Kaders ist so gut wie abgeschlossen. Coach Jens Eng, der in Rutesheim die zweite Saison in Angriff nimmt, führte die Mannschaft bei seinem Debüt 2019/2020 auf den sechsten Tabellenplatz – auf Grund der Corona-Pandemie wurde die Saison Anfang März bekanntlich abgebrochen und anhand einer Quotienten-Regelung gewertet. In dieser Woche nun bat Jens Eng seinen Kader zum ersten gemeinsamen Training. Seine Aufgabe wird es sein, bis zum Saisonstart einige neue Spieler in die Mannschaft zu integrieren.