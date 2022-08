Die acht Steinrohlinge recken sich in zwei Vierer-Türmen in den Himmel. Zunächst wurden sie aber in die jeweiligen Ateliers transportiert. Die Idee dahinter: die Künstlerinnen und Künstler wussten nicht und sollen es auch nicht wissen, was die jeweils anderen herstellen. Absprachen über Stil, Inhalte oder Konzeption waren verboten. So gab es beim erneuten Zusammenfügen der beiden Türme aus den dann bearbeiteten Steinquadern einige Überraschungen – oder kurz gesagt: Diversität. Diversitas, lateinisch für Verschiedenheit, steht für die Vielfalt der Kulturen und der Gesellschaft genauso wie für die Vielfalt der Geschlechter, der Talente, der Anschauungen.