Skateanlage für Heimsheim Die Jugend wünscht sich Quarterpipe und Pumptrack

161 Jugendliche nehmen teil

480 Jugendliche hatte Benjamin Hagenmüller angeschrieben, 161 Antworten kamen zurück, vor allem aus der Altersgruppe zwischen elf und 20 Jahren. In den Ohren von Sabine Kiedaisch (Bürger für Heimsheim) klang das zunächst nicht ganz so üppig. Laut Hagenmüller ist die Quote mit mehr als 30 Prozent Rückmeldungen allerdings außergewöhnlich gut. Schon 20 Prozent wären erfreulich gewesen. „Es gibt große Städte, die schreiben 1000 Jugendliche an und bekommen hinterher 50 bis 60 Antworten.“ Das Entscheidende ist: Von den Teilnehmern an der Umfrage waren 86 Prozent für eine Skateranlage, nur 14 Prozent dagegen. „Das müsste dann ja rappelvoll dort werden“, staunte Hannah Hensler (SPD).