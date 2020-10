Skandal-Schlachthof Gärtringen Künstliche Intelligenz für den Schlachthof

Bedarf ist Grundlage für die neue Konzeption

In den nächsten Tagen soll es eine Umfrage unter den Metzgereien geben, ob und in welcher Form sie den Gärtringer Schlachthof zukünftig nutzen würden. Der Bedarf ist Grundlage für die neue Konzeption. Das Landratsamt hatte Anfang September Schlachtungen in dem Betrieb vorläufig untersagt.