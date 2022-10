Singen in Gerlingen Chor geht mit großer Offenheit durch das Jahrhundert

Der Chor veränderte sich mit der Zeit, es wurden nicht nur Choräle für den Gottesdienst einstudiert, sondern auch Motetten. Es wurden nicht mehr so häufig Gottesdienste mitgestaltet. nicht mehr jedes Fest. Doch zu besonderen Jubiläen singt der Chor weiterhin auch für seine Mitglieder. Sie spüre das Interesse der Mitglieder, dass der Chor ihnen wichtig sei. Das tue auch ihr gut, sagt Zimmermann. „Ich glaube ich kann gar nicht hoch genug schätzen, dass es so eine Treue gibt.“ In besten Zeiten seien es 70 bis 75 Sänger gewesen. Jetzt, nach Corona waren es noch gut 40, rund 15 Männer und doppelt so viele Frauen. Im Schnitt sind sie um die 70 Jahre, das jüngste Mitglied ist 25.

So wie mancher Corona zum Anlass genommen hatte, aufzuhören, fanden in dieser Zeit auch zwei neue Sängerinnen den Weg in den Chor. Dieser sei groß, weiß Zimmermann. Das habe den Vorteil. „dass es nicht an einem einzelnen hängt, ob wir auftreten können“. Doch Corona brachte auch inhaltliche Veränderung. Die Pandemie verlangte andere Formen des Singens, in kleinen Gruppen, draußen. Nicht, dass dies eine neue Tradition begründen sollte, aber er eröffnete den Chormitgliedern neue Wege, sich stimmlich weiterzubilden.

Ein Geschenk für die Kirchenmusikdirektorin

Gleichermaßen geblieben ist die Vielfalt des Repertoires. „Ich achte auf die Ausgewogenheit“, sagt Zimmermann. Das beinhaltet eine Abwechslung zwischen bekannten klassischen und unbekannten vergleichsweise modernen Stücken. Die Offenheit auf beiden Seiten hatte es freilich schon vor Corona gegeben.

Sie hatte einst ein Werk von Hans Georg Bertram einstudieren lassen, dem 2013 verstorbenen deutschen Komponisten. „Schwierig vorzustellen“ sei es für den Chor gewesen, wie das Werk klingen würde. Letztlich hätten sie sich darauf eingelassen,, wohl auch, wie sie am Rande hörte, weil eben sie es vorgeschlagen hatte. Es würde also schon werden. Dieses Vertrauen und die Offenheit seien „wie ein Geschenk“, sagt die 62-jährige Kirchenmusikdirektorin.

Konzert Das Jubiläumskonzert „Verleih uns den Frieden gnädiglich“ findet am Sonntag, 2. Oktober, in der Petruskirche statt. Beginn ist um 17 Uhr. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Schütz und Mendelssohn Bartholdy.