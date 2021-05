Singen gegen Corona-Maßnahmen Jugendliche machen mobil gegen Corona-„Schwurbler“

Grüner Protest

Da kommt jemand mit einer „Musikalischen Veranstaltung für Freiheit und Demokratie“ in die Stadt und gerade die Grünen sind dagegen? „Horn for Hope“ sei im Herbst 2020 aus dem Bedürfnis nach Gesang entstanden, sagt eine der beiden Initiatorinnen. Beide sind Berufsmusikerinnen – eine in Stuttgart, die andere im Remstal. Zu zweit mit einem Akkordeon auf einem Marktplatz habe es begonnen, nun tingelten sie, unterstützt von einen technischen Team, durch das Land um für Freiheit und Verhältnismäßigkeit in der Pandemie zu musizieren. Das geschehe aus Sorge was in einem Jahr passiert ist, sagen die beiden Frauen. Ihre Namen wollen sie nicht nennen, aus Sorge dass sie hinterher so „verbrannt“ sind, dass sie keine Auftritte mehr bekommen.