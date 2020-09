Sindelfingen - Nachdem im Sommer bereits das Internationale Straßenfest wegen Corona ausgefallen ist, wird nun auch der Weihnachtsmarkt in Sindelfingen abgesagt. Dies teilte die Stadt am Montag mit. Das ehrenamtliche Organisationsbüro Sindelfinger Weihnachtsmarkt habe dies beschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung.