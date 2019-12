Sindelfingen Pfleger sollen Sonderrechte bekommen

Sindelfingen - Knallrot sind die Fahrzeuge, mit denen die Altenpfleger in Sindelfingen unterwegs sind. Nicht zu übersehen ist auch die große Aufschrift „Sozialstation Sindelfingen“ an den Seiten der Autos. Jeder, der sich ein wenig auskennt, weiß: Mit einem solchen Autos ist ein Pfleger unterwegs, um kranke und alte Menschen zu versorgen. Trotzdem ist der Unmut mancher Anwohner groß, wenn ein Wagen der Sozialstation mal für wenige Minuten in zweiter Reihe parkt – aus purer Not, wie Thomas Jaskolka, der Pflegedienstleiter der Sozialstation, klagt.