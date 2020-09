Sindelfingen - Ein 21-Jähriger wurde am Samstagabend bei einem Unfall auf der B 464 schwer verletzt. Gegen 22 Uhr fuhr er mit seinem Seat auf Höhe Sindelfingen-Maichingen in Richtung Böblingen. Dort kam er von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und knallte anschließend gegen die Leitplanke. Ein Rettungsdienst musste den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus bringen.