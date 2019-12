Sindelfingen Erbstücke verkaufen wie im Fernsehen

Sindelfingen - Im Fernsehen ist die Sendung ein Dauerläufer: In der Trödel-Show „Bares für Rares“ verkaufen Privatleute Kunst, Schmuck, Bestecke und allerlei Fundstücke, die ihre Vorfahren ihnen hinterlassen haben. Millionen von Menschen sehen dabei zu. Auch die Sindelfinger Messe setzt auf das Geschäft mit den Antiquitäten in der Region Stuttgart: Am 16. Januar beginnt die Messe „Antik und Ambiente“, die in den Vorjahren als „Antik und Kunst“ firmierte.