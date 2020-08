Keine Angstmache, sondern Lösungen anbieten

Auf der Suche nach einem passenden Bilderbuch wurde Rapp nicht fündig. „Es gibt Bücher, doch die waren sehr technisch. Ich wollte etwas Fantasievolles.“ Also griff sie selbst in die Tasten und schrieb eine Geschichte, die bei ihrer Tochter gut ankam - und Rapp machte ein Buch daraus. Herausgeber ist ihr Mann Felix, der eine Kommunikationsagentur in Sindelfingen hat. Er engagierte Silvia Petersen für die Illustrationen, die die Geschichte mit witzigen Zeichnungen versah.