Silvesterkirche in Weil der Stadt-Hausen Wer ist eigentlich der heilige Silvester?

Allzu viel gibt es über Silvester nicht zu erzählen. Das Gewand in der Hausener Kirche deutet schon auf seine Funktion hin: Er war Bischof – nicht irgendeiner, sondern Bischof von Rom, also Papst. Bis 335 übte er dieses Amt aus. Schriften oder Zeugnisse sind von ihm nicht erhalten.

314 hat er das Papstamt angetreten, ein Jahr, nachdem der römische Kaiser Konstantin der Große die grausame Christenverfolgung beendet hatte. „Diese Ereignisse – oft legendär überhöht – begründen Silvesters Bedeutsamkeit, sein eigenes Wirken hat dazu wenig beigetragen“, heißt es wenig schmeichelhaft im Ökumenischen Heiligenlexikon. Nicht einmal zum berühmten Konzil von Nicäa im Jahre 325 ist der Papst angereist.

Silvesterkirchen gibt es wenige

Silvesterkirchen gibt es wenige. Nördlich von Konstanz nur zwei, nämlich in Gebersheim und eben in Weil der Stadt-Hausen. Wie es dazu kam, lässt sich nur vermuten, weil es keine schriftlichen Quellen gibt. Tatsache aber ist, dass der heilige Silvester auch für das Kloster Hirsau wichtig war.

Im 12. Jahrhundert hatte Hausen noch einen eigenen Dorfadel. Heinrich von Hausen schenkte Hirsau ein Gut und Berward, einer seiner Verwandten, trat in Hirsau ein. Um 1100 war das. Damals ist wohl die Silvester-Tradition aus Hirsau nach Hausen gekommen, auch wenn sie 1438 erstmalig belegt ist.

Heute ist Martin Jetter der evangelische Pfarrer in Hausen. Der heilige Silvester steht zwar nicht im Mittelpunkt seiner Verkündigung, die Kirche hat es ihm dafür umso mehr angetan. „Ich predige sehr gerne in kleinen Dorfkirchen“, sagt Jetter. „Ich fühle mich hier sehr wohl.“ Der Pfarrer ist in der kleinen Kirche näher an den Menschen, auch wenn es manchmal nicht ganz so viele sind. Selbst an Heiligabend bekommt man hier noch einen Platz.

Geschichte wiederholt sich doch gelegentlich. Denn, nachdem Dieter Knapp als kleiner Junge eine Kirchenrenovierung erlebt hat, steht sie nun wieder an. Das Dach ist undicht, auch im Inneren stehen Baumaßnahmen an. Das Dach wird gerichtet, eine neue Heizung eingebaut, die Wände werden gestrichen. „Derzeit stellen wir den Antrag beim Denkmalamt“, berichtet Pfarrer Martin Jetter. Er rechnet mit Kosten von 400 000 Euro, von denen die Kirchengemeinde die Hälfte selbst stemmen muss.