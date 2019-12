Silvester im Altkreis In der Weiler Altstadt ist das Böllern tabu

Was in der Region aber für die meisten Einschränkungen sorgt, ist das Böllerverbot in der Nähe von „Reet- und Fachwerkhäusern“. Reetdächer spielen im Heckengäu zwar eine eher untergeordnete Rolle. „In der Praxis bedeutet dies konkret für Weil der Stadt, dass das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen in unmittelbarer Nähe zu Fachwerkhäusern an Silvester nicht gestattet ist“, erklärt Daniel Grömminger, der Leiter des Weil der Städter Ordnungsamts.