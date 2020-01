Silvester-Einsätze Brennende Mülleimer und Rauch im Hochhaus

Feuer greift auf Wohnhaus über

In Pforzheim wurden in der Silvesternacht nach Angaben der Polizei ein Raubdelikt, drei Diebstahlsdelikte, vier Körperverletzungsdelikte, fünf Sachbeschädigungsdelikte und ein Widerstandsdelikt angezeigt. Auch Balkonbrände durch Feuerwerkskörper gab es mehrere. In Remchingen explodierte einem 27-Jährigen ein Böller in der Hand. In Ötisheim sollte ein Mann nach einem Sturz auf den Kopf behandelt werden, verhielt sich aber so aggressiv den Rettungskräften und später Polizisten gegenüber, dass er in Gewahrsam genommen wurde. Der Italiener war stark alkoholisiert und muss mit einer Anzeige rechnen.

Im Ortsteil Weiler der Gemeinde Keltern hat in der Silvesternacht ein Feuer in einer Scheune auf ein Wohnhaus übergegriffen. Der Brand war gegen 2 Uhr ausgebrochen. Es entstand ein Schaden von 700 000 Euro. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Hier ermittelt die Kriminalpolizei.