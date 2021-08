Sherlock Holmes in Renningen Es ist Krimizeit im Naturtheater

Dem Manne kann geholfen werden, denkt sich Elisabeth Moriarty, die Chefin des Londoner Allegra-Theaters, ein Etablissement für gewisse Stunden. Sie will Rache nehmen an Sherlock Holmes, der ihren verbrecherischen Sohn einst an den Galgen brachte. Nur auf den ersten Blick wirkt sie hilfsbereit, nimmt junge Waisenmädchen in ihr Haus auf, um Gäste zu bedienen, zu tanzen und noch viel mehr.