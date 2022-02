Sexueller Missbrauch im Sportverein Opfer können Kinder und Trainer sein

Renningen - Es war ein Ereignis, das den Sport im Altkreis Leonberg in seinen Grundfesten erschüttert hat und bis heute nachwirkt: Der sexuelle Missbrauch eines ehemaligen Tischtennis-Übungsleiters des TSV Höfingen an ihm anvertrauten Kindern, der am Ende mit einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe vom Landgericht Stuttgart geahndet wurde. Viele Sportvereine im Altkreis haben sich dieses Themas in der Folge angenommen, sechs von ihnen haben sich einem Pilotprojekt des Sportkreises Böblingen angeschlossen. Dazu gehört auch die SpVgg Renningen.