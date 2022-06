Sexuelle Belästigung in Korntal-Münchingen Exhibitionist auf Schulparkplatz unterwegs

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Exhibitionisten, der am Mittwoch gegen 12.10 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule in der Zuffenhauser Straße in Korntal unterwegs war. Der Unbekannte hielt sich auf dem Parkplatz auf und beobachtete eine 41-jährige Frau, die in ihren auf dem Parkplatz abgestellten Wagen einstieg. Der Mann ließ seine Hose nach unten, drehte sich bewusst in Richtung der Frau und begann, sein Geschlechtsteil zu manipulieren. Ob auch andere Personen oder Schülerinnen und Schüler Kenntnis von dem Vorfall hatten, ist dem Polizeibericht nicht zu entnehmen.