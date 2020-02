Am Ende nehmen die Lions rund 100 000 Euro ein. Damit werden unter anderem Porzellan und Möbel für das Haus der älteren Bürger besorgt. „Ich hatte damals ein Möbelgeschäft, die Möbelkiste. Ich habe die Möbel zum Einkaufspreis bekommen. Damit wurden in Lobenstein ganze Räume eingerichtet“, erinnert sich Storek. Seinen alten Volvo habe er damals mit Porzellan vollgeladen. „An der Autobahnausfahrt Lobenstein stand, dass die Strecke gesperrt ist. Sie sah aber gut aus und ich bin sie trotzdem gefahren. Dann merkte ich, warum sie gesperrt war“, erzählt er weiter. In der Fahrbahndecke sind riesige Löcher. „Ich bin dann ganz vorsichtig drumherum gefahren.“ Mit Erfolg: Das Porzellan blieb heil.