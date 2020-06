Seniorenrat für Renningen Ein Sprachrohr für die Älteren

Ein Netzwerk aufbauen

Außerdem will sich das Gremium ein Netzwerk aufbauen, um Senioren auch bei Fragen rund ums Alter mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können. „Es gibt einige Ältere, die bei bestimmten Anliegen nicht wissen, an wen sie sich wenden können.“ Ute Geiger strebt deshalb eine Kooperation mit der Altenhilfe an. „Bei uns kann dann alles ein bisschen zusammenlaufen, und wir können die Leute an die passenden Ansprechpartner verweisen.“

Gleichzeitig will der Seniorenrat auch von sich aus aktiv werden, zum Beispiel mit eigenen Veranstaltungen und dem Schaffen neuer Angebote. „Es gibt unglaublich viel, was man machen kann.“ Angefangen bei Erste-Hilfe- oder Fahrradkursen speziell für Senioren, Gesundheitstipps und Sicherheit beim Fahren. Auch das Thema Barrierefreiheit – wo besteht sie schon, wie lässt sie sich erweitern? – werde sicherlich von Bedeutung sein. „Wenn wir mit den Arbeitsgruppen erst angefangen haben, werden sicher noch viel mehr Themen hinzukommen.“

Jeder kann Mitglied werden

Was ein Jugendgemeinderat für Jugendliche ist, das ist ein Seniorenrat für Senioren: Er kümmert sich also um die Belange älterer Menschen. Ein Aspekt ist das Organisieren von Veranstaltungen, die sich speziell an ältere Menschen richten. In erster Linie aber sind die Mitglieder Ansprechpartner für Senioren und ein Bindeglied zwischen Bürgern und Gemeinderat. Anders als beim Jugendgemeinderat werden die Mitglieder für den Renninger Seniorenrat nicht gewählt. Wie in einem Verein kann jeder Mitglied werden, die Anzahl ist unbegrenzt. Ein Mitgliedsbeitrag soll nicht erhoben werden.

Wer sich für die Pläne für den Seniorenrat interessiert oder selbst Mitgliedwerden möchte, kann sich an Ute Geiger wenden unter der Telefonnummer 0 71 59 / 65 39 oder per E-Mail angeiger.ute@web.de sowie an Erwin Eisenhardt, 0 71 59 / 92 05 25 oder info@agenda-renningen.de.